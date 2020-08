Covid-19 : plus de 4 800 nouveaux cas en 24 heures

Chaque semaine, 725 000 tests sont effectués dans l'Hexagone. Mais depuis le début du mois, le nombre de cas positifs augmente plus que celui des dépistages. De ce fait, le seuil de vigilance est dépassé dans plus de la moitié des départements français, notamment les Bouches-du-Rhône, la Guyane ou encore la région parisienne. Pourtant, le taux d'hospitalisation progresse très légèrement. Comment expliquer cette situation ? Le virus est-il devenu moins virulent ?



