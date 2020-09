Covid-19 : plusieurs campus fermés à cause de la reprise des contaminations

De nombreuses universités et grandes écoles ont dû fermer leurs portes à cause de la propagation du Covid-19 sur les campus. Le plus souvent, les étudiants n'ont pas été contaminés sur leur lieu d'études. Ils ont attrapé le coronavirus pendant leurs loisirs ou lors de soirées d'intégration. Les gestes barrières sont vite oubliés lorsque vient l'heure de boire un verre après les cours.



