Covid-19 : port du masque obligatoire dès six ans à partir de lundi

Il ne le portait pour l'instant qu'à l'école. Tous les enfants de six ans et plus devront désormais garder le masque dans de nombreux lieux publics. "C'est une bonne solution si ça leur permet de sortir dans différents lieux publics", pense une mère de famille. Une mesure qui ne ravit pas tout le monde mais nécessaire, selon le gouvernement au vu de la forte hausse du taux d'incidence.

Chez les jeunes de moins de 16 ans, il avoisine les 1 000 cas par 100 000 habitants. À partir de lundi et jusqu'au 23 janvier au moins, dès six ans, les enfants devront garder le masque dans les transports par exemple. Certains avaient déjà pris cette habitude. "On a pris le train la semaine dernière et il l'a porté pendant toute la durée du trajet. Donc, tout s'est bien passé quand même", affirme un père de famille. "Ça m'embêterait mais si on est obligé, il faut le mettre", lâche un petit garçon avec sourire.