Covid-19 : pourquoi l'épidémie flambe dans certaines régions

Selon l'épidémiologiste Jonathan Roux, plusieurs éléments l'expliquent : taux de vaccination, foyer de contamination et l'inégale propagation d'Omicron constatée depuis un mois. "D’abord, il va se propager aux abords des aéroports. C'est pour ça qu'on trouve très fortement dans la région Île-de-France. Et ensuite de façon aléatoire sur le territoire en fonction des contacts ou des gens qui reviennent de vacances de pays à risque", explique-t-il.

Quatre millions de Français prendront le train pendant les vacances. Le gouvernement s'attend à ce que le variant Omicron soit majoritaire sur tout le territoire dans quelques jours. Aujourd'hui, les cas positifs grimpent surtout chez les jeunes adultes. En rouge sur le graphique dans la vidéo en tête de cet article, les 20-69 ans et en vert, les plus de 70 ans. Les personnes âgées ont des interactions sociales plus limitées et surtout, elles sont déjà massivement vaccinées avec leur dose de rappel.