Covid-19 : pourquoi les patients en réanimation sont-ils de plus en plus jeunes ?

Christophe n'est pas un cas isolé. Derrière les portes du centre hospitalier du Pas-de-Calais, de plus en plus de jeunes occupent les lits. Une augmentation qui inquiète les soignants. "Au début de la deuxième vague, on avait des patients plus âgés et là depuis 15 jours, on a des patients plus jeunes", souligne le Dr Cécile Franck. Le constat est le même sur l'ensemble du territoire. Depuis début janvier, le nombre de lits occupés dans les services de réanimation par des patients de 20 à 39 ans a plus que doublé (121%).