Covid-19 : pourquoi n'arrive-t-on pas à faire baisser le nombre de contaminations journalières ?

En une semaine, le nombre de nouveaux cas est passé de 10 524 à 11 519 par jour. Selon Catherine Hill, épidémiologiste, on en est arrivé là car "on a levé le pied sur le confinement, on a étendu le périmètre de circulation de un kilomètre à 20 kilomètres et on a ouvert les magasins". "Donc (...) tout s'est un peu relâché et le virus circule plus", a-t-elle ajouté. La météo par ailleurs constitue une toute autre explication. Le rebond correspond à l'arrivée du froid et la baisse des températures nous conduit à modifier notre comportement. Enfin, neuf mois d'épidémie pèsent sur les Français, d'où une légitime lassitude et un certain relâchement.