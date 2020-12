Covid-19 : premières vaccinations fin décembre

Pendant ce temps dans l'Hexagone, la Haute Autorité de santé (HAS) et le comité d'éthique seront consultés. Alors la vaccination sera lancée la semaine du 28 décembre dans les maisons de retraite. Le dispositif va monter en puissance en janvier et février 2021. Un million de résidents et de soignants seront vaccinés dans les Ehpad.