Covid-19 : quand serons-nous vaccinés ?

Avant d'être mises sur les marchés dans notre pays, les vaccins contre le coronavirus devront tous être validés par l'agence européenne du médicament. Elle doit se prononcer au plus tard le 29 décembre sur les vaccins les plus avancés Pfizer Biontech et Moderna. Dans l'Hexagone, c'est la Haute Autorité de la Santé qui se prononcera. Et se sont d'abord les pensionnaires des Ehpad et une partie du personnel soignant qui seront vaccinés, soient un million de personnes. Puis entre les mois de février et mars 2021, 14 millions de Français pourront se faire vacciner, ceux présentant un facteur de risque lié à l'âge ou une pathologie chronique, ainsi que certains professionnels de santé.