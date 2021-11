Accélération de l’épidémie de Covid-19 : que disent les chiffres en France et chez nos voisins ?

Emmanuel Macron a de nouveau pris la parole ce mardi à 20 heures, sur fond de reprise de l'épidémie de Covid-19. Bien qu’elle n’ait pas été le seul sujet abordé, la situation sanitaire était au centre de son allocution. À défaut d’une troisième dose de vaccin, le président a adressé une piqûre de rappel à tous les Français : l’épidémie repart de plus belle dans presque tous les départements français et il faut redoubler de prudence, notamment en respectant les gestes barrières.

L’Europe, surtout touchée à l’Est et en Europe centrale, est l’épicentre de l’épidémie. Au point que l'OMS s'est inquiétée la semaine dernière de voir "un demi-million de décès dus au Covid-19 dans la région d'ici février". Certains hôpitaux allemands sont déjà saturés. À Dresde, le service de réanimation est plein. "Le nombre de patients Covid double tous les dix à quinze jours. On doit interrompre les soins dans les autres services, transformer les lits et faire de la place pour les patients Covid", explique Robin Weidemann, chef de service de l’unité Covid à l’hôpital de Dresde en Allemagne. La Saxe conjugue taux d’incidence le plus élevé d’Allemagne et taux de vaccination le plus faible : 57%. Les habitants, jusqu’alors plutôt sceptiques, se ruent depuis quelques jours pour recevoir une dose dans les centres.