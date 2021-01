Covid-19 : que faut-il savoir sur le fichier regroupant les données des vaccinés ?

Le fichier baptisé "Système d'information Vaccin Covid" est entré en vigueur ce lundi. Il renferme le nom, la date et le lieu de la vaccination, la personne qui a effectué l'injection et le numéro du lot. C'est le médecin présent lors de l'opération qui rentre ces informations dans le fichier. Celui-ci servira à l'Agence nationale du médicament pour lui permettre de surveiller les effets secondaires et et de prévenir très vite en cas de problème. Il servira aussi à l'Assurance Maladie pour organiser la suite de la campagne vaccinale. Comme pour la grippe, dans les mois à venir, des bons de vaccination seront envoyés au plus de 65 ans et aux personnes à risques. À partir du moment où vous l'acceptez, vous acceptez que vos données soient intégrées dans ce fichier.