Covid-19 : que sait-on des contaminations en plein air ?

Lorsque l'on croise quelqu'un, on échange malgré nous des gouttelettes de salive, ne serait-ce qu'en respirant ou en parlant. Donc, on risque de se contaminer. Mais à quelle distance exactement ? À partir de quelle densité de population ? Aucune étude scientifique sur la contamination en plein air n'apporte clairement de réponses. Cet infectiologue appelle donc à la prudence. "En extérieur, on va être face à face, on va émettre des postillons et on est à risque de se contaminer", explique le Dr Benjamin Davido