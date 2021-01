Covid-19 : que sait-on sur le nouveau virus mutant ?

Selon Olivier Véran, ministre de la Santé, et Arnaud Fontanet, épidémiologiste membre du Conseil scientifique, il faut se préoccuper du variant du coronavirus apparu en Grande-Bretagne. En effet, celui-ci se transmet beaucoup plus facilement. On estime qu'il est 50% plus contagieux que la première souche. Mais même s'il est plus contagieux, cela ne veut pas dire qu'il est plus dangereux et plus virulent. En réalité, rien ne dit pour l'instant que ce virus entraîne plus de formes graves.