Covid-19 : que savez-vous du vaccin ?

Le vaccin n'est pas obligatoire. Il est gratuit et ne concerne que les personnes volontaires. Il vous faudra deux injections à vingt et un jours d'intervalle. Ce vaccin repose sur l'injection intramusculaire d'un ARN messager, un petit morceau d'information génétique du virus, une partie de son ADN. "Une fois injecté dans notre corps, il arrive dans la cellule, va conduire à la production de la protéine, du virus que l'on cherche à combattre. Et en réaction à cette protéine, l'organisme va développer des anticorps", explique Dominique Costagliola, épidémiologiste et biomathématicienne.