Covid-19 : quel est le profil des nouveaux contaminés ?

Laurent Halwani pratique des tests de dépistage. Comme nous l'explique ce pharmacien parisien, malgré la vaccination, on retrouve toujours quelques cas positifs, essentiellement jeunes. À y regarder de plus près, une tranche d'âge est concernée par ces nouvelles contaminations, celles des personnes entre 20 et 39 ans.

Il est encore trop tôt pour voir un impact sur l'hôpital, qui profite plutôt d'une accalmie. Quelques dizaines de patients sont admis chaque semaine en réanimation. Ce mardi 6 juillet, ils sont 1 032 dans toute la France. Selon le professeur Djillali Annane, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré, le profil est toujours le même. Il s'agit des personnes non vaccinées. Et comme la probabilité de ne pas être vacciné est plus élevée dans les tranches d'âge jeune, on a des patients plus jeunes.