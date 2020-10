Covid-19 : quelle est la situation dans les grandes villes ?

Le 14 septembre dernier, le taux d'incidence à Paris était à 214 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Hier, il était à 263. Cette tendance est encore plus à la hausse chez les 60 ans et plus. La part des patients Covid en réanimation dans la région parisienne était à 20% au 14 septembre, elle est passée à 33,5% hier. Qu'en est-il de la situation dans les Bouches-du-Rhône ?



