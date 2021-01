Covid-19 : questions sur les masques FFP2, en tissus et chirurgicaux

Dans l'Hexagone, le masque FFP2 est, en théorie, réservé aux soignants chargés des gestes invasifs. Il permet de filtrer 94% des particules présentes dans l'air. Mais est-ce bien utile pour l'ensemble de la population ? La professeure Christine Rouzioux, virologue et membre de l'Académie de médecine, dit ne pas voir la justification d'une telle mesure. Le FFP2 a également quelques inconvénients. Il coûte plus cher, minimum 1€/pièce et il est plus inconfortable qu'un masque chirurgical ou en tissu.