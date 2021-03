Covid-19 : qui sont les patients en réanimation ?

Des services de réanimation au bord de la rupture, et des patients dont le profil aurait changé selon ce médecin réanimateur. "En deux mois, la moyenne d'âge des patients en réanimation a baissé de dix ans", nous alarme le Pr Djillali Annane, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond-Poincarré. D'après Santé public France, l'âge moyen des patients en réanimation a rajeuni mais pas de dix ans. En avril 2020, il était de 71 ans. Sept mois plus tard, lors de la deuxième vague, les patients avaient en moyenne 68 ans. Aujourd'hui, cet âge moyen est tombé à 65 ans. Si on regarde dans le détail, les plus de 60 ans représentent plus de 60% des personnes en réanimation, mais cette part baisse depuis un an, contrairement aux 20-39 ans, qui représentent désormais près de 25% des personnes en réanimation.

Certains réanimateurs y voient l'effet du variant anglais, plus contagieux et plus virulent. Résultat, la saturation menace les hôpitaux, notamment ceux d'Île-de-France, où les autorités sanitaires ont lancé une alerte. D'après Santé public France, 1 386 patients occupent actuellement un lit de réanimation en région parisienne. C'est 248 patients supplémentaires par rapport au pic de la deuxième vague, mais on est encore loin des chiffres d'avril 2020. Ces patients, plus jeunes, arrivent souvent dans un état critique, et restent en moyenne plus longtemps en réanimation.