Poussées d’acné, allergies... Avec le masque obligatoire, les problèmes de peau se multiplient

A cause de lui, notre peau respire (elle aussi) moins bien. Collés à nos visages du matin au soir, les masques de protection les mettent à rude épreuve. Un mal pour un bien devenu un motif de consultation de plus en plus fréquent dans les cabinets de dermatologie. "On reçoit des patients qui sont défigurés par le fait de porter le masque à longueur de journée", constate le Dr Marc Perrussel, dermatologue à Paris et vice-président du Syndicat national des dermatologues, joint par LCI.

Squames, rosacées, boutons de fièvre, poussées d’acné ou d’eczéma… Pour les personnes à la peau sensible, l’usage au quotidien de ce dispositif médical peut être vécu comme un calvaire, du fait de l’aggravation de pathologies déjà existantes. "Ces phénomènes d’irritations, d’inflammations et de pustules sont liés à la modification du microbiote, cause de la respiration et des secrétions, reprend notre spécialiste. C’est exactement comme lorsqu’on met une couche à un bébé : ça devient rouge, ça irrite et forcément, ce n’est pas très esthétique".