Covid-19 : se dirige-t-on inexorablement vers un reconfinement ?

Suite aux mesures annoncées par le ministre de la Santé, un premier bilan sera tiré au bout des 15 jours. Les mesures seront allégées si la situation va mieux. Mais si cela empire, quelle sera la prochaine étape ? En se basant sur la nouvelle zone créée, le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris et consultant TF1-LCI affirme que l'étape d'après, c'est l'état d'urgence sanitaire, qui semble être un confinement. Mais d'après lui, il faut se poser la question des critères, car on généralise des mesures alors qu'il faut les cibler.



