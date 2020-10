Situation critique dans les hôpitaux : le reconfinement bienvenu

La situation sanitaire dans le pays est particulièrement critique, dans de nombreuses régions de France. D'après le ministre de la Santé Olivier Véran, un million de Français sont probablement porteurs du virus à ce jour. Les hospitalisations ne cessent d'augmenter et ce jeudi 29 octobre, près de 3000 personnes sont actuellement en réanimation. Dans les hôpitaux, la situation devient de plus en plus inquiétante. Mais le personnel soignant se refuse à tout catastrophisme et voit ce confinement comme un soulagement.

Au sein du service des maladies infectieuses du CHU de Grenoble, les 27 lits sont désormais occupés par des patients du coronavirus et il n'y a plus de places pour les autres pathologies. Si les soignants continuent de faire face, ils s'avouent néanmoins fatigués. "On a une augmentation de la charge de travail, du nombre d'hospitalisations. On tient le coup mais les patients sont de plus en plus nombreux et on espère que le confinement va nous aider", explique Morgane Margotton, infirmière du service des maladies infectieuses de cet établissement.

"Je suis soulagé que cette décision ait été prise, par contre on sait tous ce qu'est un confinement, c'est un effort énorme qu'on demande à chacun mais c'est un plus pour le futur de l'hôpital", abonde le professeur Olivier Épaulard, infectiologue au CHU Grenoble Alpes. Sur l'ensemble de cet hôpital, 240 patients Covid sont actuellement accueillis, dont 54 en réanimation.