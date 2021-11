Covid-19 : situation de plus en plus tendue dans les hôpitaux des Bouches-du-Rhône ?

La moyenne d'âge des patients est de 55 ans, mais ils peuvent aussi être beaucoup plus jeunes. Dans les réanimations des Bouches-du-Rhône, un quart des malades à moins de 47 ans. Dans le service réanimation de l'hôpital de la Timone, deux tiers des malades ne sont pas vaccinés et parmi les autres, certains ont reçu leur deuxième dose de vaccin il y a plus de six mois.