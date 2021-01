Covid-19 : situation inquiétante dans les Pyrénées-Orientales

À Perpignan, le rythme des infirmières a quasiment doublé en une semaine. Elles sont passées d'une vingtaine de tests chaque matin à une cinquantaine. Et 30% des résultats sont positifs. "On a beaucoup de personnes qui ont des symptômes", explique Laure Bosch, infirmière libérale. "Les surveillances à domicile se sont rajoutées. Il y a beaucoup plus de travail à notre niveau", rajoute une autre. Alors, elles reviennent en renfort sur leurs jours de congé. Le Covid est bien présent dans la file d'attente des personnes qui souhaitent faire un dépistage. L'après-midi, les pharmaciens prennent le relais avec les tests antigéniques offrant des résultats immédiats. Et ils ont le même constat que les infirmières.