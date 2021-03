Tests salivaires : l'exemple du Japon

Une technique moins douloureuse mais aussi plus sûre du point de vue des soignants. "Quand on procède à un test par voie nasale, le patient doit enlever son masque. On doit s'approcher et avec la stimulation du coton-tige, la personne peut éternuer ou tousser", confie une infirmière. Le transport de l'échantillon serait aussi plus sûr puisqu'à "l'intérieur du flacon, il y a un liquide qui tue le virus", souligne sa collègue qui travaille dans le même établissement. La fiole est acheminée dans une petite glacière jusqu'au laboratoire. Le résultat est obtenu en trois heures. Selon les autorités japonaises, le test salivaire serait aussi efficace que celui réalisé par voie nasale.

Et le Japon n'est pas le seul pays à miser sur les dépistages salivaires pour endiguer la propagation de l'épidémie. Aux États-Unis, ce moyen est massivement utilisé sur les campus universitaires. Selon un article du Monde, les tests sont réalisés le matin à l'Université de Californie à Los Angeles et la stratégie est bien huilée. Seule contrainte : les étudiants ne doivent pas avoir bu, mangé, fumé ou bien mâché un chewing-gum avant le test.

Comme au Japon, il est aussi possible de se faire dépister chez soi grâce à des autotests lancés et autorisés par les autorités sanitaires du pays. Trois tests de laboratoires ont été validés par la FDA (l'agence du médicament américaine) et les produits seront bientôt disponibles en ligne à des prix variants. Pour l'instant, ces auto-dépistages coûtent entre 25 et 30 dollars l'unité. Plus surprenant encore, un test en auto-prélèvement vendu sur Amazon a aussi été validé par l'Agence américaine du médicament (FDA) à 110 dollars le kit.

De son côté, la Belgique expérimente depuis quelques jours les tests salivaires auprès des enseignants et personnels des écoles, afin d'éviter au maximum les foyers d'infection au coronavirus dans ces structures collectives. Les ministres de la Santé du pays - de l'échelon fédéral et des entités fédérées - ont approuvé un "projet pilote" qui doit concerner dans un premier temps environ 2.500 personnes pendant six semaines.