Troisième dose de vaccin anti-Covid pour les 50-64 ans (et les plus jeunes) : ce qu'il faut savoir

Les 50-64 ans peuvent dès maintenant prendre rendez-vous pour recevoir leur troisième dose si cela fait plus de six mois qu'ils ont reçu leur deuxième dose. Plus de 3 millions de Français seront dans ce cas en décembre. Pour eux, le rappel vaccinal n'est pour l'instant pas obligatoire pour conserver le pass sanitaire.

Les injections de troisième dose ne démarreront pas avant le 1er décembre pour les personnes ayant entre 50 et 64 ans mais celles-ci peuvent déjà anticiper. On fait le point.

Dans certains cas, les personnes âgées de moins de 50 ans peuvent déjà être concernés par la dose de rappel. Elle est obligatoire pour tous ceux qui n'ont reçu qu'un unique vaccin Janssen voulant conserver leur pass sanitaire. Elle est par ailleurs recommandée, quel que soit l'âge, pour les personnes atteintes de comorbidités ou immunodéprimées. Elle est enfin possible pour tous ceux qui ont eu le Covid et n'ont donc reçu qu'une seule dose.

Si vous n'êtes pas concernés, vous pouvez toujours tenter votre chance en fin de journée par exemple. À Strasbourg par exemple, un centre de vaccination visité par les reporters de TF1 ne s'interdit pas d'élargir la cible car les doses ne manquent plus. "On a des cadres légaux qui nous sont donnés par le gouvernement mais on n'a plus cette restriction par rapport au vaccin. Si quelqu'un vient en consultation et qu'on a une dose disponible, on va bien sûr lui proposer", assure le Dr Alexandre Feltz, médecin généraliste adjoint à la santé à la mairie de Strasbourg. Cependant, il s'agit d'exceptions. Pour l'heure, l'intérêt d'une troisième dose pour toute la population n'a pas été démontré.