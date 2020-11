Covid-19 : un élevage de visons contaminé en France

La France compte quatre élevages de visons. En Haute-Saône, il n'est pas contaminé. Mais les deux autres fermes situées dans l'Orne et dans la Meuse sont toujours en cours d'analyse. Le ministère de l'Agriculture les a placées sous haute surveillance depuis avril dernier. Mesure Insuffisante, selon le député et vétérinaire Loïc Dombreval qui exige leur fermeture sans plus attendre. "On ne peut pas faire autrement. Il n'existe pas de solution alternative qui permettrait de tester individuellement chacun de ses liaisons sachant qu'ils sont d'une dizaine de milliers, pour ensuite leur trouver un refuge. Ça n'existe pas, ça n'est pas imaginable malheureusement", poursuit-il.