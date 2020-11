Covid-19 : un vaccin dès janvier ?

C'est une annonce inattendue. Ce week-end dans la presse italienne, le directeur de l'Agence européenne des médicaments (EMA), l'une des plus hautes autorités sanitaires européennes, s'est dit prêt à vacciner. Dans la course au vaccin, l'Union européenne tente de s'imposer. "Si nous agissons ensemble, les 27, nous serons plus forts dans les négociations avec les firmes pharmaceutiques", a déclaré Ursula von der Leyen. L'Europe a commandé 300 millions de doses à Pfizer, actuellement en tête dans la course au vaccin contre le coronavirus.



Toujours selon l'agence européenne, si les vaccinations débutent en janvier, les premiers effets sur le virus se feront sentir à l'été 2021. Et c'est seulement à la fin de l'année 2021, soit dans un an, que l'on pourra parler d'immunité collective. Le calendrier semble s'accélérer. Selon la chercheuse Nathalie Coutinet, les laboratoires sont dans les starting-block. Ces derniers jours, les annonces s'enchaînent et cela devrait continuer. Six ou sept vaccins différents devraient à terme être vendus. Moderna, principal concurrent de Pfizer, a promis des annonces d'ici à la fin du mois.