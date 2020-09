Covid-19 : un vaccin disponible aux États-Unis avant le 3 novembre 2020 ?

Face à ce virus apparu il y a moins d’un an, tous les pays se livrent à une course effrénée pour trouver un vaccin. La Russie affirme qu’elle y est presque parvenue. Des dizaines de laboratoires privés dépensent des milliards. Mais, avant même d’avoir les résultats, les autorités américaines ont décidé de tout mettre en oeuvre pour organiser des campagnes de vaccination à grande échelle. Par un courrier, il a été demandé officiellement à tous les États américains de mettre en place des centres de distribution du futur vaccin avant début novembre. Cependant, il faudrait pour cela une autorisation d’urgence. Stéphane Bancel, directeur du laboratoire Moderna, apporte une précision importante. Il souligne que "cette autorisation d’urgence ne s’adresserait pas à toute la population, c’est uniquement au personnel soignant et aux personnes âgées à risque". "Le reste de la population attendra sans doute le début de l’année 2021", a-t-il conclu. Le gouvernement américain voudrait absolument que le vaccin soit disponible avant l’élection présidentielle, le 3 novembre 2020. L’équipe au pouvoir pense en effet que ce serait le plus sûr moyen de faire réélire Donald Trump. D’ailleurs, le Président américain répète inlassablement que le vaccin est pour bientôt. Les États-Unis sont les pays au monde où il y a le plus de victimes du coronavirus. Les spécialistes pensent que dans quelques jours, on devrait dépasser le chiffre de 200 000 morts. En tout, plus de six millions de personnes ont été contaminées aux États-Unis par la Covid-19.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.