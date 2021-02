Covid-19 : une campagne de vaccination massive organisée à Metz

Léontin a 87 ans et c'est son petit-fils qui lui a trouvé un rendez-vous pour sa première injection. C'est un soulagement pour lui. En effet, une opération exceptionnelle de vaccination a été montée en quelques jours dans une patinoire près de Metz. L'objectif est de vacciner 2 000 habitants en un week-end, soit une centaine de personnes âgées par heure. "Nous avons dix médecins en permanence sur le site, 20 infirmières et 30 personnels administratifs. On veut que les gens n'attendent pas et qu'il y ait le moins de croisement possible", confie le docteur Sophie Louis.