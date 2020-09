Covid-19 : une deuxième vague à Arras ?

Dans les hôpitaux, les soignants ont de plus en plus de travail, notamment à cause du coronavirus. À Arras, les équipes soignantes parlent déjà d'une deuxième vague. Elles disent être prêtes à repartir au combat, mais craignent le manque de matériel cette fois encore. Au-delà des unités intensives, tout l'hôpital se prépare au retour des patients atteints de forme grave du virus. Pour l'heure, aucune déprogrammation d'opérations chirurgicales n'est prévue dans cet établissement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.