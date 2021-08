Covid-19 : une troisième dose recommandée aux plus de 65 ans

Tout d'abord, cela concernera tous les plus de 65 ans, soit quatorze millions de personnes ainsi que des personnes plus jeunes atteintes de comorbidité. La France n'est pas le premier pays à miser sur cette dose de rappel. Israël la propose déjà aux plus de 60 ans. En Europe, l'Allemagne et le Royaume-Uni lanceront leur campagne de rappel d'ici début septembre.