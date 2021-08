Obligation vaccinale pour les soignants : "Nous ne reculerons pas", promet Jean Castex

Les opposants au pass sanitaire n'en démordent pas. Ils ont manifesté samedi, pour la sixième semaine consécutive, dans les rues de plusieurs grandes villes de France. Parmi eux, des soignants qui voient l’étau se resserrer sur eux concernant la vaccination. L'obligation vaccinale pour leur profession doit en effet entrer en vigueur dans trois semaines, le 15 septembre. Les sanctions pourront aller de la mise à pied au licenciement, à terme, a indiqué mardi sur LCI la ministre du Travail, Élisabeth Borne.

"Nous ne sommes pas anti vaccin, mais ce n’est pas un vaccin, c’est une expérimentation, on attend un retour d’expérience et on veut garder le droit du choix", affirmait à l’AFP Pascal, aide-soignant en maison d’accueil spécialisée à La Bassée (Nord), qui défilait dans les rues de Lille. Plus loin, Catherine, agent de santé hospitalier en Ehpad à Marcq-en-Barœul s’inquiétait "du manque de recul à long terme" du vaccin. "On m’impose quelque chose et cela me rebute. Je connais plusieurs soignants qui ont eu des effets néfastes après s’être fait vacciner… Si le vaccin devient obligatoire dans les Ehpad, je me mettrai en arrêt", assure-t-elle.