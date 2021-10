Vaccination des enfants de 5 à 11 ans : pour le Pr Éric Caumes "on manque encore de recul"

Faut-il dès maintenant vacciner les enfants de 5 à 11 ans contre le Covid-19 ? Invité de Ruth Elkrief ce mercredi 27 octobre, Éric Caumes a considéré que cela n'était "pas la priorité". "Je pense que l’on manque de recul", affirme-t-il. "La balance bénéfices-risques n’a pas encore été évaluée correctement", estime le médecin. "Donc on se donne un peu de recul, d’autant que les enfants sont loin d’être les plus à risque de contracter des formes graves" du virus.

En revanche, l'infectiologue, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, ne ferme pas la porte à une vaccination future des plus jeunes. "Je pense que si l'on veut prendre le maximum de précautions et atténuer le plus possible la circulation du virus, oui il faut vacciner les enfants", reconnaît-il ainsi.