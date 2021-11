Covid-19 : vers un rappel vaccinal pour tous ? "C'est le sens de l'histoire", affirme Macron

RAPPEL - En déplacement dans le Nord ce vendredi, Emmanuel Macron s'est dit prêt à une éventuelle généralisation de la troisième dose de vaccin contre le Covid-19.

Au même titre que ses voisins européens, même si la reprise épidémique est moins forte pour le moment, la France est, elle aussi, frappée par une nouvelle vague du Covid. Cela se voit dans le nombre de contaminations quotidiennes. En moyenne calculée sur 7 jours, il est désormais supérieur à 13.000, c'est trois fois plus qu'il y a un mois. Toutefois, l'exécutif espère pouvoir la contenir et traverser l'hiver sans mesures supplémentaires grâce aux outils mis en place, au premier rang desquels la vaccination. Ainsi, Emmanuel Macron, en déplacement dans le Nord, a rappelé ce vendredi que "l'épidémie est encore là" et que le vaccin est la seule façon de se protéger et de protéger ses proches, "en particulier les ainés les plus fragiles", mais aussi "d'aider les soignants".

Toute l'info sur La France touchée par une cinquième vague de Covid-19

Par ailleurs, pour contrer la baisse d'efficacité des vaccins avec le temps, les plus de 65 ans et les personnes à risques de forme grave ont commencé à recevoir une dose de rappel. À partir du 15 décembre, elle sera nécessaire pour prolonger leur pass sanitaire. Cette dose de rappel sera ensuite accessible aux 50-64 ans à partir du 1er décembre. "Car à plus de 80%, ce sont les plus de 50 ans qui sont dans les services hospitaliers", a souligné le chef de l'État.

Les plus de 40 ans éligibles au rappel

Concernant les autres tranches d'âge, la Haute autorité de santé a rendu ce vendredi son avis et préconise de proposer également un rappel aux personnes âgées de 40 ans et plus. "On va organiser les choses de la manière la plus rapide et la plus efficace possible pour qu'on puisse procéder au rappel de vaccination de tous nos compatriotes qui en ont besoin", a précisé Emmanuel Macron.

En revanche, la troisième dose pour toutes les classes d'âge n'est pas encore à l'ordre du jour. Du moins pour le moment. "Je ne serai pas étonné qu'on aille progressivement vers des rappels vaccinaux pour tous les adultes vaccinés, je pense que c'est un peu le sens de l'histoire", a résumé le chef de l'État, se disant "pragmatique".

V.F

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.