Variant Delta : ce que disent les chiffres sur l'efficacité de la vaccination

Une vaccination complète (injection des deux doses) est supposée éviter à 90% de développer des symptômes en cas de contamination par la souche classique. Mais le variant Delta fait chuter cette proportion à 80% pour les sérums Pfizer/BioNTech et Moderna et à 60% pour AstraZeneca, d'après une étude britannique menée par Public Health England. Il a été observé que les vaccins anti-Covid sont "4 à 5 fois moins efficaces contre le variant Delta", confirme Thimotée Bruel, chercheur du laboratoire virus et immunité à l'Institut Pasteur, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Preuve en est en Angleterre, où le variant est devenu majoritaire en l'espace de quelques semaines malgré la vaccination massive de la population. Parmi les patients hospitalisés, 65% étaient non-vaccinés, contre 10% de personnes ayant reçu deux injections. Alors que le voisin d'outre-Manche a repoussé la levée des restrictions sanitaires au 19 juillet par mesure de précaution, il n'enregistre que très peu de nouveaux décès, huit par jour en moyenne. "Il prend la place des autres variants, mais n'est pas létal comme cela a été supputé au début", souligne Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris et spécialiste santé de TF1 et LCI.

Aussi, le variant Delta est certes plus contagieux que ses confrères venus du Brésil ou encore d'Afrique du Sud, mais "ce n'est pas un variant tueur", martèle Gérald Kierzek. Il tente simplement de déjouer les défenses immunitaires, plus coriaces chez les vaccinés. "Plus les individus sont immunisés, plus le virus essaie de contourner la difficulté", conclut le spécialiste. Face à une montée en puissance inévitable du variant Delta partout en Europe, les autorités sanitaires appellent à accélérer la vaccination, ainsi qu'à redoubler de vigilance entre les deux injections.