Covid-19 : Omicron pourrait entraîner "une logique de circulation saisonnière du virus", estime Bruno Lina

Le ministre de la Santé, Olivier Véran lui-même espère que la vague inédite qui touche la France depuis plusieurs semaines sera la dernière de cette ampleur. Pour le Pr Bruno Lina, "nous pouvons avoir des espoirs". "Cette vague présente tous les éléments qui font penser que c'est la dernière", assure-t-il (voir vidéo en tête de cet article). "Jusqu'à présent, nous avons subi des vagues qui sont les conséquences de l'émergence pandémique du virus. J'espère que nous entrons dans une logique de circulation saisonnière du virus et qu'Omicron a permis cette bascule."

En effet, ce variant découvert en Afrique australe "présente des différences extrêmement importantes" par rapport à ses prédécesseurs, explique le Pr Lina. "Il perd en dangerosité, et a un mode de transmission différent, avec des micro-gouttelettes plus importantes", poursuit-il. "Il a tendance à donner plus facilement des infections des voies aériennes supérieures (ORL) et moins fréquemment des voies pulmonaires. Les virus qui suivront Omicron seront des descendants, et deviendront saisonniers", veut-il croire.