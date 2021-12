Covid-19 : vers une vaccination fin décembre des enfants de 5 à 11 ans

Les 5,8 millions entre 5 et 11 ans pourront se faire vacciner dès le 20 décembre en centre de vaccination et dès le 27 décembre chez le médecin ou à la pharmacie. Tout cela sous réserve qu'un avis favorable de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d'éthique soit rendu d'ici là. "Il manque encore des données de tolérance via des pharmacovigilances sur un nombre important d'enfants vaccinés pour pouvoir évaluer correctement le rapport bénéfice - risque", prévient Pr Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil (Val-de-Marne).