Covid-19 : risque-t-on vraiment d'être contaminé en plein air ?

Ces derniers jours, la maire de Paris Anne Hidalgo a même proposé que les enseignants fassent cours dans les parcs et jardins de la Ville afin de limiter les contaminations. Mais que sait-on réellement du risque de contamination en plein air ? Selon le Pr Jean-Stéphane Dhersin, spécialiste en modélisation des épidémies, pour qu'une personne soit infectée, "elle a besoin d'avoir une personne infectieuse qui lui transmet le virus". "Si elle est toute seule, elle ne risque rien. En revanche, dès que vous êtes en extérieur et si vous croisez quelqu'un, vous avez un risque de transmission", ajoute-t-il.

Un constat partagé par le Dr. Benjamin Davido, infectiologue à Garches et interrogé par TF1 : "En extérieur, on va être face à face, on va émettre des postillons et on risque de se contaminer." Depuis février 2020, si plusieurs études indiquent que le risque de contamination est moindre en extérieur, aucune donnée réelle ne montre une chute sensible de la propagation, notamment lors de rassemblements, d'où la recommandation par précaution de porter le masque même à l'extérieur. Selon Mike Weed, auteur d’une étude sur le sujet en avril, "le risque de transmission est bien plus faible dehors que dedans car les virus libérés dans l'air peuvent rapidement se diluer dans l'atmosphère".