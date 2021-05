"Y en a marre" : va-t-on pouvoir retirer le masque cet été ?

C'est devenu un rituel matinal : mettre son masque pour sortir. Mais n'en avez-vous pas assez ? Les Français rencontrés par les équipes de TF1 ont été nombreux à confier leur envie de s'en débarrasser : "C'est vrai que c'est un peu embêtant au quotidien [...] Pourvu qu'on le retire, il fait beau, y en a marre [...] On est de plus en plus à être vaccinés, du coup on est rassuré et j'ai tendance à ne pas le mettre".