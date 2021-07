Covid-19 : pass sanitaire et flambée des cas provoquent la ruée dans les centres de dépistage

ORGANISATION - Depuis quelques jours, les centres de dépistage et les pharmacies sont confrontés à une hausse de la demande pour réaliser des tests covid. Entre reprise de l’épidémie et mise en place du pass sanitaire, la logistique s'adapte.

Fini les files d'attente clairsemées, le monde est revenu devant les pharmacies et les centres de dépistage. Une hausse de la demande qui s’explique non seulement par une reprise de l’épidémie mais aussi par l’instauration du pass sanitaire. À partir du mois d'août, les personnes non-vaccinées devront présenter un test négatif de moins de 48 heures pour accéder aux restaurants et aux bars, mais aussi aux transports pour partir en vacances.

Si les records du mois d’avril n'ont pas encore été atteints, les données du gouvernement montrent déjà une augmentation. Plus de 400.000 tests ont été réalisés le 13 juillet, contre 293.716 le même jour de la semaine précédente. Pour anticiper cette demande, la municipalité de La Baule a décidé de mettre en place un nouveau centre de dépistage dans la ville. Cette station balnéaire voit sa population se multiplier par dix pendant la période estivale. En parallèle, la hausse de la demande se fait déjà ressentir sur les autres points de tests de ce site prisé des touristes.

La crainte d'un embouteillage sur les lieux touristiques

"Il y a eu les vacances bien sûr, mais aussi tous les weekends. En fait on voit les gens régulièrement tous les deux-trois jours pour se faire tester pour pouvoir sortir, surtout des jeunes", constate une infirmière qui exerce dans un centre de vaccination mobile installé depuis quelques mois près de la gare. Même constat pour Marc-Antoine Monier, pharmacien de la ville, qui craint un embouteillage au mois d'août : "J’essaye, à mon échelle, de faire le maximum, mais après, je ne peux pas faire non plus tous les tests pour la Baule" et ses environs. Ce dernier en réalise tous les après-midis. "Le samedi je suis tout seul à les faire, c'est pour ça que je sollicite mon infirmière, on en fait une centaine", constate-t-il.

Si ce n’est pas la première vague que les groupes de laboratoires doivent affronter, celle-ci devrait être particulièrement forte. Le ministère assure que cette hausse a été anticipée et que des réunions ont eu lieu avec les professionnels du secteur. Selon François Blanchecotte, président du Syndicat des biologistes et interrogé par Le Parisien, "ce n’est pas du côté des réactifs qu’il y aura des problèmes, mais du personnel. Les infirmières travaillent en centres de vaccination, car le salaire y est plus intéressant et les étudiants sont partis en vacances après cette année compliquée." Le mois d’août promet donc d’être tendu dans les lieux de tests.

La rédaction de LCI

