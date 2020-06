Covid : appelés en renfort, ces soignants libéraux attendent d’être payés

Pendant la crise sanitaire et en plus de leurs tournées quotidiennes, des milliers de soignants libéraux se sont mobilisés pour prêter main forte dans plusieurs centres Covid-19. Ils ont été recrutés par les agences régionales de santé et n’ont pas compté leurs heures. Selon leur contrat, ils devaient recevoir un défraiement de 270 euros pour une vacation de trois heures. Trois mois après, certains n’ont toujours pas été payés. "C’est devenu du bénévolat déguisé... On a l’impression d’avoir quand même été exploités", dénonce l’un d’entre eux. En Île-de-France, 200 centres sont concernés par ce retard de paiement. L’Agence régionale de santé admet "une lenteur administrative". Elle assure que 100% des cas seront réglés avant la mi-juillet.



