Autotests dans les écoles : "Une bonne idée qu'il va falloir déployer très largement", assure Gérald Kierzek

Lors d'une conférence de presse jeudi 22 avril, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que 400.000 tests salivaires seront déployés dans les écoles élémentaires dès le lundi 26 avril, avec un objectif de 600.000 tests salivaires hebdomadaires d'ici la mi-mai, selon Jean-Michel Blanquer. Aussi, pour appliquer au mieux son mantra "tester, tracer, isoler" dans les écoles, le gouvernement a décidé de déployer des autotests dans les établissements scolaires. Et ce déploiement est massif : 64 millions d'exemplaires ont été commandés. Mais quelle est la différence entre un test salivaire et un autotest ?

Pour les tests salivaires, le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP), explique ainsi que “c’est un peu comme les PCR qu’on connaît bien, sauf qu’au lieu d’avoir un prélèvement nasopharyngé avec ce grand coton-tige et un test en laboratoire, là, c’est un prélèvement de salive", dit-il. "C'est plus simple pour les enfants, mais ça part quand même au laboratoire. C’est-à-dire qu’il faut le consentement de la famille, ainsi que le numéro de sécurité sociale. Puis, il faut un délai. Il faut acheminer le test au laboratoire et c’est les mêmes techniques que pour les PCR”, assure-t-il.

Selon le consultant TF1-LCI, la vraie nouveauté réside donc dans les autotests : "C’est juste un petit coton-tige, ce n’est pas un prélèvement nasopharyngé qui va très profond, le coton-tige est plus court. C’est juste un petit prélèvement au niveau des narines et ça permet d’avoir un résultat immédiat. Et là, c’est intéressant parce qu'ils permettent vraiment d’avoir des dépistages rapides, efficaces, dans les écoles”, dit-il.