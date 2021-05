Déconfinement : "Il faut être optimiste, mais aussi prudent", assure Gérald Kierzek

À deux semaines de la prochaine étape du déconfinement, la situation épidémique s'améliore en France, mais les hôpitaux restent surchargés de malades du Covid-19 et des experts sanitaires s'inquiètent toujours d'une réouverture prématurée. Pour autant, selon le docteur Gérald Kierzek, sollicité ce mercredi 5 mai sur TF1, "les chiffres donnent plutôt raison". Baisse du nombre de malades en réa (5.402 contre 5.504 mardi), taux de positivité, d'incidence et de reproduction en baisse, les indicateurs de circulation du SARS-CoV-2 sont plus favorables : "Quand on regarde les taux d'incidence, il n'y a plus qu'un département qui est au-dessus de 400 contaminations pour 100.000 habitants", note-t-il, même si "ces chiffres sont à prendre avec des pincettes".

Pour l'instant, assure-t-il, "on est toujours sur une tendance qui est à la baisse en terme d'hospitalisation, et il faut continuer comme ça." De l'espoir placé en ces jours prochains, donc. Après l'étape du 19 mai, marquée aussi par la réouverture aux spectateurs des établissements sportifs (avec des jauges et une limite de 800 personnes en intérieur), l'agenda de l'exécutif prévoit une étape ultérieure le 9 juin, avec réouverture des cafés et restaurants (tables de 6 maximum), des salles de sport et la possibilité d'accueillir jusqu'à 5.000 personnes dans les lieux culturels et sportifs avec pass sanitaire. Puis, le 30 juin doit sonner la fin relative des jauges et du couvre-feu.