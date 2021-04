Des vaccins Pfizer/BioNTech désormais produits en France : un vrai changement ?

Des efforts qui ont payé car gagner la confiance du duo Pfizer/BioNTech n'est pas chose aisée. "Vous savez les Américains et les Allemands ne donnent pas (l'autorisation, ndlr) à n'importe qui. Ils ne font pas de cadeau", déclare le maire de la petite commune Patrick Rielh. Ils prennent le meilleur pays, celui dont ils ont besoin. On fait la démonstration qu'on a un outil industriel de qualité en France", se réjouit l'édile. Pour cela, 10 millions d'euros ont été investis, et 60 personnes recrutées, ces six derniers mois.