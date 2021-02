Le 20H vous répond : votre enfant peut-il fêter son anniversaire avec ses amis ?

Peut-on se passer d'un test PCR pour voyager si on est vacciné ?

Non, vous devez faire un test PCR pour voyager même si vous êtes vacciné. Rien ne vous exonère de respecter des mesures sanitaires mises en place dans les pays dans lesquels vous vous rendez. Le passeport vaccinal n’est pas à l’ordre du jour.

Des grands-parents peuvent-ils aller chercher leurs petits-enfants pendant le couvre-feu ?

C’est la case 3 de l’attestation dérogatoire de déplacement que les grands-parents peuvent cocher pour aller chercher leurs petits-enfants pendant le couvre-feu. C’est celle des motifs familiaux impérieux. Il faut toutefois une vraie raison comme un impératif de garde.

Un enfant peut-il fêter son anniversaire chez lui avec ses copains ?

Bonne nouvelle : les pédiatres contactés nous conseillent d’inviter cinq ou six copains. C’est donc possible de fêter un anniversaire. Il faut rester prudents et raisonnables, ne pas inviter trop d’enfants qui viendraient accompagner de leurs parents, ce qui ferait trop de monde à la maison mais cela reste possible.