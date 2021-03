"Les gens sont affolés" : médecins et pharmaciens face aux doutes sur le vaccin AstraZeneca

Si la campagne de vaccination s'accélère dans l’Hexagone, médecins et pharmaciens sont confrontés depuis quelques jours à des annulations en cascade. À la suite d'un problème lié à des troubles de la coagulation, le Danemark, suivi d'autres pays européens, a décidé de suspendre, par précaution, l'utilisation du vaccin développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford. En première ligne, se trouvent les professionnels de santé qui doivent rassurer les patients, nombreux à s’interroger.

Ce vendredi matin à la pharmacie des Terrils, à Liévin dans le Pas-de-Calais, le premier patient de la journée a annulé à la dernière minute son rendez-vous. "Il a tout simplement peur des conséquences pour sa santé, à cause du vaccin AstraZeneca et de ce qu’il a lu dans les médias sur le risque de caillot et d’embolie", rapporte Nicolas Bonafos, le responsable de l’officine. "Pour nous, il n’y pas de souci, a priori, d’autant qu’il est toujours délivré en France", explique ce pharmacien, qui doit désormais rassurer en plus de vacciner.

La majorité des patients, bien qu’inquiets, acceptent malgré tout de se recevoir l'injection. Reste que beaucoup font montre de scepticisme en posant pléthore de questions : "J’ai contacté le CHU de Lille. On m’a dit qu’il n’y avait aucune crainte à avoir et qu’il fallait absolument que je me fasse vacciner", raconte un quinquagénaire. Rassuré, il a finalement reçu son injection, comme prévu. Les professionnels de santé se veulent compréhensifs. "La décision dans plusieurs pays de suspendre l’utilisation du vaccin AstraZeneca sème le doute dans la tête des gens. Ce qu’on peut comprendre", estime Audrey Beeuwsaert, pharmacienne à Liévin.