Opérations non urgentes reportées : certains patients doivent gérer avec leur souffrance

Vivre avec une fracture ouverte de la mâchoire, c’est le calvaire de Gérard Courvalet, 67 ans. Malade d’un cancer de la langue, sa mâchoire tombe en miette. Il doit subir une greffe osseuse, mais l’opération n’a pas lieu à cause du Covid. Gérard peine à se faire comprendre, ne peut rien manger de solide, un enfer au quotidien. Après deux déprogrammations en octobre dernier puis ce mois-ci, le couple se sent abandonné.

“La crainte, c’est qu’on arrive un jour sur en disant la greffe ne soit plus possible, ce n’est plus réalisable. Je ne souhaite plus que des déprogrammations, mais qu’on soit quand même reconnu et qu’on nous laisse quand même une lueur d’espoir”, nous confie Sylvie Courvalet-Jouette, l’épouse du patient déprogrammé.