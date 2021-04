Covid : des vaccinodromes pour accélérer la campagne de vaccination

Les malades du Covid sont de plus en plus nombreux. Ce week-end, un nouveau seuil a été franchi à l'hôpital : plus de 5 300 personnes admises en réanimation. C'est 400 de plus que lors du pic de la deuxième vague en novembre dernier. Il y a un an, au plus fort de la crise sanitaire, le chiffre montait à 7 019 réanimations.