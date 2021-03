Hausse des tarifs des mutuelles : qui va payer le prix fort ?

Les complémentaires ont économisé plus de 2 milliards d'euros l'année dernière. Plongés en pleine épidémie, les Français ont moins consulté leur médecin et reporté leur opération chirurgicale. Pourtant, la hausse des prix des mutuelles se poursuit. Qu'est-ce qui l'explique ? La taxe Covid.

Les jeunes, au contraire, optent pour des formules moins chères et moins couvrantes afin de faire des économies. En bonne santé a priori, ils paient trois fois moins que leurs ainés pour leur santé, soit 424 euros par an en moyenne.

Plus les années passent, plus les assurés jouent la carte de la prudence en matière de santé. Hospitalisation, frais dentaires, optique, prothèses auditives... Assez logiquement, à mesure que l'individu vieillit, les rendez-vous médicaux sont plus nombreux et onéreux. Les personnes âgées choisissent ainsi des formules plus chères avec des remboursements de soins plus complets. Ces derniers paient 1.257 euros en moyenne chaque année pour leur santé. L'augmentation à venir représente "presque rien, c'est raisonnable", avoue une vieille dame devant les caméras de TF1.

L'autre facteur, plus surprenant, qui entre en compte dans le calcul de l'assurance santé : le lieu d'habitation des Français. En 2020, la région des Hauts-de-France s'est démarquée par un montant plus élevé, 923 euros par an en moyenne (tous âges confondus). De plus nombreuses pathologies chroniques y sont enregistrées comme le diabète. De plus, le passé minier de cette région industrielle engendre des conséquences sanitaires plus importantes ; ce qui explique la hausse des prix.

Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, l'Île-de-France arrive en seconde position des régions les plus chères de l'Hexagone. En effet, les Franciliens déboursent 909 euros par an en moyenne pour leur assurance santé. Cette fois-ci, c'est la densité de la population, les actes médicaux coûteux et encore les dépassements d’honoraires qui pèsent sur la facture. Paris figure ainsi en première position des villes où les primes d’assurance santé sont les plus élevées (848 euros par an) suivie par Marseille (835 euros) et Nice (820 euros) contre 554 euros annuels pour Rennes.

À l’inverse, les assurés de la région Bretagne payent la mutuelle santé la moins chère de France, soit 784 euros chaque année en moyenne, suivie par le Pays de la Loire (799 euros). Il est plus difficile pour les habitants de ces régions d'accéder à des soins faute de praticiens. "Les déserts médicaux expliquent ce niveau de prime plus faible", souligne Amina Walter, directrice générale déléguée LeLynx.fr.