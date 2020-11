Covid : l'épidémie régresse

Les Français s'interrogent sur le ralentissement du virus dans le pays. Mais selon un sondage, c'est plus que le frémissement évoqué par le gouvernement. En effet, on constate une baisse du fameux RO, le taux de reproduction du virus. Celui-ci a littéralement chuté depuis quelques jours et est actuellement à 0,9. Cela signifie que l'épidémie ne progresse plus. Malgré tout, les personnes qui suivent l'évolution des chiffres estiment qu'il faut encore aller plus loin, c'est-à-dire à 0,7. Quelle est la situation dans les hôpitaux ?



Ce jeudi 12 novembre 2020, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Cruard Reporter", nous parle de la régression du virus dans le pays. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 12/11/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.