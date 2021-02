Covid : pourquoi de telles disparités entre régions ? Explications du Dr Gérald Kierzek

Pourquoi y a-t-il de telles disparités entre régions ?

Lors de la première vague, le Grand Est et la région parisienne étaient touchés. Ailleurs, il ne se passait pas grand-chose. Ensuite, il y a eu la deuxième vague qui était plutôt une première vague pour les régions qui n'avaient pas été touchées. On voit bien qu’une épidémie, ça bouge. Les lieux de propagation sont particuliers, on la connait mieux cette épidémie. Il faut qu’il y ait des déclencheurs, des espaces clos. Peut-être le carnaval fait à domicile à Dunkerque. Ainsi, c'est normal d'avoir des disparités régionales. Ce qui est anormal, c’est une émotion nationale. Il y a un problème à Nice, on le gère à Nice.